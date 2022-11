Gli rubano l'auto mentre è a lavoro: furto nel parcheggio di un supermercato a Chieti Scalo

Furto di auto nel parcheggio del Conad in via Papa Giovanni Paolo II, a Chieti Scalo. A subirlo è stato un dipendente del supermercato che si era recato a lavoro con l'autovettura, una Fiat Panda 4x4 bianca.

Il furto, che è stato denunciato alla stazione carabinieri di Miglianico, è stato messo a segno martedì 22 novembre. Verso le 7 l'uomo è andato a lavoro e ha parcheggiato l'auto nel parcheggio esterno del Conad al Villaggio Mediterraneo. Quando è tornato a riprenderla, alle 19.30, non ha più trovato il veicolo.

All'approssimarsi del Natale, aumentano i furti, specie in abitazione, in tutto il territorio provinciale. Intorno alle 19 di sabato sera, come ci segnala un cittadino, tre giovani con una Golf bianca avrebbero cercato di introdursi in un'abitazione di via Della Misericordia, a Chieti.