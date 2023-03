Furti nelle abitazioni, arrivano i rinforzi per il controllo delle zone di confine

Tantissimi controlli da parte della polizia nella settimana in corso nella macro area Vasto-San Salvo e sulle direttrici principali di accesso alle città, come disposto dal questore della provincia di Chieti Francesco De Cicco.

Gli uomini del commissariato di Vasto e del reparto prevenzione crimine Toscana, nell'ambito dell'operazione Alto Impatto, si sono concentrati in particolare sulla statale 16 al limite di confine regionale, sul centro e nelle contrade cittadine dove nelle ultime settimane si sono consumati dei furti in abitazione.

L'attività straordinaria di controllo del territorio ha portato a identificare 277 persone, controllare 136 autovetture e 36 soggetti sottoposti alla detenzione o agli arresti domiciliari.

“Tali servizi saranno ripetuti nel corso delle prossime settimane - fa sapere in una nota il vice questore aggiunto Fabio Capaldo - con l'obiettivo chiaro per la polizia di elevare la prevenzione e la repressione della criminalità nell'area Vasto-San Salvo, aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini e rispettare le direttive impartite dal prefetto e dal questore nell'ambito dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicati proprio a questa zona sensibile della provincia teatina”.