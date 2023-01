Ladri nelle abitazioni: furti a segno a Chieti e San Giovanni Teatino

I topi d'appartamento tornano a colpire. Mercoledì sera si sono registrati circa sette furti, tra tentativi e colpi effettivamente mesi a segno, nelle abitazioni di Chieti e San Giovanni Teatino. Portati via denaro contante e gioielli in oro, ma la refurtiva è ancora da quantificare.

Le modalità sono sempre le stesse: i banditi entrano in azione dopo essersi assicurati che all'interno delle case da svaligiare non ci sia nessuno. Per entrare forzano porte e finestre, lasciando una scia di danni. Una volta introdotti negli appartamenti, rovistano nelle varie stanze in cerca di soldi e monili in oro. Quindi fuggono via e a piedi raggiungono l'auto lasciata a distanza.

Sugli ultimi colpi sono in corso le indagini di polizia e carabinieri, che intanto rafforzano i controlli e i presidi sul territorio.

A San Salvo, alcune notti fa, i ladri hanno invece assaltato una carrozzeria, riuscendo a portare via dal capannone alcuni mezzi, in particolare un carro attrezzi, un furgone, un camion e una moto. Sul colpo indagano i carabinieri di Vasto, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza.