Fuggono dopo lo sbarco, polizia li ferma in taxi sulla A14: volevano raggiungere la Francia

Erano fuggiti ieri, dopo essere arrivati all’alba sul lungomare barese a bordo di un barcone: su segnalazione della Polfer di Bari, la Polizia Stradale di Vasto li ha intercettati qualche ora dopo lungo la A14.

Si tratta di tre cittadini extracomunitari di etnia curda: stavano viaggiando in taxi quando la polizia, verso le 12, è riuscita a fermare il tassista che stava accompagnando i tre. La destinazione era Milano, da dove avrebbero proseguito per la Francia in treno.

Ma la Polizia Stradade ha fermato i tre fuggitivi, che non hanno precedenti in Italia, e li ha subito trasferiti all’ospedale di Lanciano per essere sottoposti a tampone, risultato negativo.

Nella mattinata di oggi i tre curdi sono stati affidati all’ufficio immigrazione della Questura di Chieti che darà corso alle attività di competenza.