Lutto cittadino a Fresagrandinaria per il funerale della bimba di 10 mesi morta sulla Trignina

È stato fissato per mercoledì (8 novembre) il funerale della piccola Amalia Meo, la bimba di 10 mesi di Fresagrandinaria morta il 29 ottobre per le conseguenze di un incidente stradale sulla Trignina, costato la vita anche al 43enne Alessio Amicone di Schiavi d'Abruzzo.

L'ultimo saluto è in programma alle ore 10.30 nella chiesa della Madonna delle Grazie. E in occasione delle esequie, il sindaco Lino Giangiacomo, interpretando il sentimento di dolore di tutta la comunità, ha disposto il lutto cittadino. Per l'intera giornata, sui palazzi pubblici saranno esposte le bandiere a mezz'asta e, in coincidenza del funerale, saranno sospese le attività didattiche.