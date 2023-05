Crolla la strada in pieno centro a Bucchianico: travolte due auto parcheggiate [FOTO e VIDEO]

Tragedia sfiorata a Bucchianico nel pomeriggio di oggi 16 maggio. A causa delle abbondanti piogge un tratto della strada (da denominare) in pieno centro storico che prosegue via Santa Chiara in direzione centro è franata.

Il punto della strada era da tempo transennato per via di alcuni cedimenti stradali.

Il fango ha travolto due auto parcheggiate (nessuno era a bordo) e ha raggiunto un'abitazione posta sotto la strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti che stanno effettuando le verifiche del caso. Quattro famiglie, residenti in due abitazioni, sono state evacuate in via precauzionale. Chiuso il tratto stradale di circa 50 metri.

Un altro smottamento viene segnalato sulla strada statale 81 che collega Bucchianico con Fara Filiorum Petri.