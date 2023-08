Settimana di Ferragosto rovente per il Soccorso alpino in Abruzzo: oltre 20 gli interventi

Settimana di Ferragosto rovente per il Soccorso alpino e speleologico in Abruzzo: i tecnici e sanitari del Corpo sono stati impegnati in oltre 20 interventi sulle montagne abruzzesi.

L’ultimo incidente in ordine cronologico è successo stamane sul Gran Sasso, come riporta IlPescara, dove un 35enne è precipitato per 25 metri cadendo rovinosamente sul ghiaione sottostante mentre stava compiendo un'escursione sul sentiero che porta alla vetta occidentale del Corno Grande. L'uomo è stato stabilizzato e assicurato al verricello per essere poi trasportato in ospedale.

In questi giorni gli interventi hanno visto impegnato il Soccorso alpino anche alle gole di Fara San Martino, nelle aree di Caramanico e a Pescasseroli.

"Non spetta a noi giudicare i comportamenti delle singole persone, fatto salvo casi eccezionali. Tutti noi siamo amanti della montagna e delle attività in quota, sempre consapevoli che il rischio 0 in montagna,come in tanti altri ambienti ove si pratica sport, non esiste. Da parte nostra, però, l'invito ad approcciarsi con estrema prudenza all'ambiente montano, in particolare quando non lo si conosce o non si ha sufficiente esperienza. Equipaggiamento adeguato, preparazione tecnica, competenza e un'approfondita pianificazione delle escursioni sono elementi imprescindibili per vivere al meglio la montagna (anche a quote basse!)" è il messaggio da parte del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.