Bucchianico piange la prematura scomparsa di Fabrizio Palombaro, militare di 44 anni

Un dolore che unisce le comunità di Bucchianico e della provincia di Pordenone quello per la scomparsa prematura di Fabrizio Palombaro. Il giovane papà si è spento ieri all’età di 44 anni in Friuli Venezia Giulia dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Fabrizio Palombaro era un militare del 5º Reggimento aviazione dell'Esercito "Rigel" Militare a Casarsa, con la moglie e i due figli si era stabilito ad Azzano Decimo dopo essere cresciuto a Bucchianico e a Chieti, dove aveva frequentato l’Itis di Savoia. Palombaro era anche uno sportivo appassionato di bike e aveva militato nel calcio dilettantistico.

In queste ore sono innumerevoli i messaggi di cordoglio per la morte di Fabrizio e di vicinanza alla moglie Marianna e ai due figli, ai genitori Carlo e Marisa, ai fratelli Fabio e Daniele e alla sorella Manuela.

“Il tuo ricordo rimarrà indelebile nei nostri cuori come l’immagine allegra e genuina che ci ha fatto compagnia fra i banchi di scuola e che ci ha legato nella fase più bella della nostra vita. Ora e per sempre uno di noi” si legge nel manifesto degli ex compagni di classe del tele B del Savoia di Chieti.

Queste invece le toccanti parole della Amatori Calcio Corva: “Non avremmo mai voluto ricevere questa notizia. Abbiamo passato bellissimi momenti insieme, abbiamo vinto e perso con te in campo, abbiamo avuto il piacere di mangiare i tuoi buonissimi arrosticini. Ci ricordiamo ancora quando dopo le prime cure volevi scendere in campo con la nostra maglia perché tu eri più forte di lui Purtroppo dopo anni di sofferenza questa notte te ne sei andato ma siamo sicuri che ora da lassù avrai sempre un occhio di riguardo per la tua splendida famiglia. Ti ricorderemo sempre nei momenti conviviali ma soprattutto come sapevi fare bene tu in campo giocando a calcio. Palo, sarai sempre uno di noi”.

“Sei stato un ottimo soldato – scrive su Facebook l’amico Alessio - sempre disponibile, sempre col sorriso, sei stato un grande uomo per tutti noi. Sei e sarai sempre nei nostri cuori, proteggi la tua famiglia e veglia su tutti noi”.

Le esequie avranno luogo mercoledì 22 novembre alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo. Sabato 25 novembre, alle ore 17, una santa messa verrà celebrata nella chiesa di San Michele Arcangelo a Bucchianico.