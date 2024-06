Morto Fabio Cocco, sindacalista dell'Usb: "In ogni lotta sarai con noi"

Sindacato Usb in lutto per la scomparsa di Fabio Cocco, uno dei fondatori storici dell'Unione sindacale di base in Abruzzo.

È stata proprio l'Usb Abruzzo e Molise a diffondere la dolorosa notizia. Cocco era di Chieti e aveva 52 anni. Già dipendente della Sevel di Atessa, si è spento all'hospice di Torrevecchia Teatina oggi, domenica 9 giugno.

"Uomo di sani principi, garbato e rispettoso, sempre al fianco dei più deboli, sempre pronto alla lotta". Con queste parole l'Usb Abruzzo e Molise ricorda Fabio Cocco stringendosi "al dolore della moglie Fabiana, della figlia Pamela, della mamma, di tutta la famiglia e dei suoi amici. A lui - si legge ancora - va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per ciò che ha fatto e rappresentato per i lavoratori e per la nostra organizzazione. Ciao Fabio. Riposa in pace. In ogni lotta sarai con noi, di questo siamo certi".

Le esequie verranno celebrate martedì 11 giugno alle ore 11.30 nella chiesa di San Camillo De Lellis a Chieti.