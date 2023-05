Dissesto strutturale: a Chieti sgomberato un condominio in via Gran Sasso

Sgomberato il condominio Orizzonte di via Gran Sasso a Chieti. Questa mattina l'intervento dei vigili del fuoco insieme alla polizia municipale ha portato allo sgombero, con ordinanza sindacale, degli inquilini residenti nel palazzo che conta 15 appartamenti.

Nella giornata di ieri il Comune aveva annunciato l'avvio di indagini geognostiche sulla zona "per arrivare alla migliore progettazione dell'intervento di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle aree a rischio frana o idraulico di via Arenazze, Santa Maria e il viadotto".

I vigili del fuoco in attesa di più approfondite verifiche tecniche, hanno segnalato al Comune la necessità di interdire, precauzionalmente e temporaneamente, l'uso dell'edificio a causa di significativi dissesti strutturali.

I residenti sono stati sistemati al Grande albergo Abruzzo.