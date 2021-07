Addio alla pediatra Elena Gatta: ha curato intere generazioni di bambini a Chieti

La dottoressa si è spenta all'età di 89 anni in provincia di Foggia, dove verranno celebrati i funerali

Una vita vissuta per i bambini, dei quali ricordava volti e nomi a distanza di decenni e anche per questo la notizia della morte della pediatra Elena Gatta ha destato commozione e ricordi affettuosi in città.

La dottoressa si è spenta ieri all’età di 89 anni. Da qualche tempo si trovava dai suoi parenti in Puglia, ma la sua vita è stata a Chieti dove fino a pochi mesi fa era consuetudine incontrarla lungo corso Marrucino durante la passeggiata mattutina, sempre circondata da persone care. Per anni ha curato intere generazioni di bambini nel suo ambulatorio lungo il corso. Ma ogni volta che squillava il telefono, senza badare agli orari o ai festivi, la dottoressa Gatta correva dai suoi piccoli pazienti se c’era bisogno.

"La sua vita è stata accanto ai bambini, che considerava tutti un po’ figli suoi. Era sempre piena di premure: i suoi pazienti venivano prima di tutto. È stata una grande dottoressa" raccontano le famiglie che hanno avuto il piacere di essere accompagnate da lei nel corso degli anni.

Questa mattina sono spuntati tantissimi manifesti in centro per ricordare la dottoressa "donna di grande impegno sociale, capace di unire gentilezza e determinazione", si legge. Il Soroptimist club di Chieti piange la perdita di "una carissima amica dalle altissime doti umane e professionali".

I funerali della dottoressa Elena Gatta avranno luogo domenica 4 luglio, alle ore 16, presso la cappella del cimitero di Serracapriola (Foggia).