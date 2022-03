Oltre 4 chili di hashish nascosti nella portiera dell'auto, due persone in manette

Un uomo e una donna stranieri residenti in Abruzzo sono stati arrestati dai militari della guardia di finanza di Campobasso, perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Come ricostruisce l'agenzia Adnkronos i finanzieri, nell'ambito del dispositivo provinciale di controllo economico del territorio e di contrasto dei traffici illeciti, hanno fermato i due in auto, fra Puglia e Molise, in direzione nord.

Nel rivestimento interno di una delle portiere posteriori dell'abitacolo dell'utilitaria, in un vano creato ad hoc e camuffato, c'erano 4,2 chilogrammi di hashish.

Si tratta di uno dei più ingenti sequestri, su strada, in un'unica soluzione, operato, negli ultimi tempi, sul territorio di riferimento. Lo stupefacente, di ottima qualità, avrebbe fruttato, sul mercato, al dettaglio, oltre 100 mila euro.