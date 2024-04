Ricerche in corso di una donna di Lanciano: la sua auto ritrovata a Torino di Sangro

Sono in corso le ricerche di una donna di 54 anni, di Lanciano, di cui dal pomeriggio di domenica 28 aprile non si hanno più notizie. Milena Santirocco, insegnante di danza ed esperta di fitness, sarebbe uscita di casa intorno alle 14 per andare a fare una passeggiata al mare. Ma a casa non è tornata.

L'allarme è scattato questa mattina, quando uno dei figli, che vive insieme alla madre, si è accorto della sua assenza. A quel punto i familiari si sono rivolti al commissariato di polizia di Lanciano, che ha fatto partire le ricerche.

L'auto della donna, una Renault Clio, è stata ritrovata posteggiata a Borgata Marina, sul lungomare di Torino di Sangro, nei pressi della Via Verde. Da lì tutta la zona è stata battuta al setaccio, compresa la lecceta. Oltre alla polizia, ad occuparsi delle ricerche, coordinate dalla prefettura di Chieti, sono i vigili del fuoco di Lanciano, la guardia costiera con un elicottero, la protezione civile con le unità cinofile.

Il cellulare della donna risulta spento o irraggiungibile. I familiari non si spiegano cosa possa esserle successo. Al momento tutte le ipotesi restano aperte. Chiunque l'avesse vista camminare domenica pomeriggio, è invitato a chiamare la polizia.