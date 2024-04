Si è spento a 54 anni don Taddeo, era stato parroco a Taranta Peligna e viceparroco a Torrevecchia

Comunità parrocchiali della diocesi in lutto per la scomparsa di don Taddeo Joseph Raj Fernando. Il sacerdote indiano si è spento ieri (4 aprile) all'età di 54 anni a Tuticorin, la cui diocesi è gemellata con quella di Chieti Vasto.

Proprio qui don Taddeo ha lasciato un ricordo indelebile. Il suo ultimo incarico parrocchiale era stato a Casalbordino, dopo aver guidato la parrocchia di San Nicola a Taranta Peligna ed essere stato per anni viceparroco di San Leucio ad Atessa.

Ordinato sacerdote nel 1998, in tanti lo ricordano commossi anche a Torrevecchia Teatina dove era stato viceparroco della chiesa di San Rocco accanto al compianto don Danilo e poi con don Nico. Un periodo di tempo che, seppur breve, bastò a far affezionare i fedeli che oggi ricordano commossi il sacerdote capace di vivere e far vivere momenti intensi, sempre con il sorriso e una grande tenerezza.

A Taranta Peligna memorabile fu la processione del Venerdì Santo in solitaria con la Croce addosso durante la pandemia. Don Taddeo dopo il servizio pastorale a Casalbordino era tornato in India. Ieri mattina la notizia della sua morte, in seguito a un malore.