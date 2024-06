Detenuto in permesso premio non rientra in carcere a Lanciano

Un detenuto in permesso premio non sarebbe rientrato nel carcere di Lanciano. Ieri mattina, 26 giugno, l'uomo, un 50enne di Ortona, doveva presentarsi entro le 10.20 nella casa circondariale di Villa Stanazzo, ma non l'ha fatto.

Di lui non si avrebbero più notizie da domenica scorsa. Dopo 12 ore si configura il reato di evasione. Dai primi riscontri, sembra che l'uomo stesse scontando una condanna per diverse rapine che avrebbe messo a segno, per lo più, tra Marche e Abruzzo. L'arresto risalirebbe al 2011, mentre la fine della pena sarebbe prevista nel 2032.

L'allarme è scattato subito nel supercarcere frentano, anche per scongiurare che al detenuto fosse capitato qualcosa o che magari avesse avuto un malore. Ma dai controlli effettuati nell'abitazione di Ortona, sembra sia sparito anche l'anziano padre, forse coinvolto in quella che, al momento, sembra proprio una fuga. L'uomo è adesso ricercato in tutto il territorio nazionale e all'estero.

