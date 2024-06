Rapinatore gentiluomo e scrittore: ecco chi è il detenuto in fuga

Attualmente è ricercato in tutta Italia e anche all'estero il detenuto ortonese che ieri, 26 giugno, non ha fatto rientro nel carcere di Lanciano dopo una licenza premio di tre giorni. Ma già in passato l'uomo è assurto agli onori della cronaca, non soltanto per i suoi guai con la giustizia.

Si tratterebbe, infatti, di Paolo Pennacchione, conosciuto anche come il “rapinatore gentiluomo” poiché nel corso delle rapine messe a segno in carriera – si parla di più di 40 colpi tra Marche e Abruzzo – si dava delle regole: evitare banche o uffici postali dove all'interno si trovavano persone anziane e donne incinte, prendere solo i soldi già depositati nelle casse. Della sua storia ha raccontato anche in un libro, “Solo soldi assicurati”, che fa riferimento proprio a questo particolare.

A carico di Pennacchione ci sarebbe anche la rapina alla Cassa di risparmio di Ortona, compiuta il 17 febbraio 2010 e che fruttò circa 4mila euro. L'anno dopo, l'8 marzo 2011, l'uomo venne fermato a Civitanova Marche, mentre si accingeva a compiere l'ennesimo colpo. E volle complimentarsi con i carabinieri di Macerata che l'avevano preso.

Da quel giorno ha iniziato un lungo periodo di detenzione, con periodi anche fuori dal carcere (prima di questa fuga la fine della condanna era prevista nel 2032), che infine lo ha condotto nell'istituto penitenziario di Lanciano. Da qui ogni giorno usciva per andare a lavoro in un'agenzia funebre di Ortona. Ieri, dopo una licenza premio, ha deciso però di non tornare.