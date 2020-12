Bloccati dalla neve al Rifugio Pomilio, due giovani soccorsi e multati

Avevano deciso di avventurarsi sulla Majella nonostante il brutto tempo e soprattuto non curandosi delle restrizioni anti-Covid che vietano lo spostamento in altri Comuni in zona rossa.

Una vigilia di Natale che non dimenticheranno presto un 18enne e un 17enne di Pescara che a bordo della loro utilitaria sono arrivati al rifugio Pomilio, nel comune di Rapino, a quasi 2mila metri nonostante i divieti.

La forte nevicata ha reso la strada impraticabile e bloccato il mezzo nel pressi del rifugio. A quel punto i due amici pescaresi sono stati costretti a chiamare i soccorsi. L'intervento dei vigili del fuoco di Chieti ha liberato l'auto dalla neve.

I due ragazzi dopo essere stati identificati dai carabinieri forestali di Fara Filiorum Petri ora riceveranno la multa a casa: 533 euro a testa.