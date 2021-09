Corridoi universitari per i rifugiati: arrivano i primi studenti

Del progetto fa parte anche l'università d'Annunzio che aveva dato disponibilità all’accoglienza per permettere agli studenti afgani di iniziare o concludere i propri percorsi formativi presso l'ateneo teatino

Questa mattina all'aeroporto di Fiumicino sono atterrati i primi govani rifugiati destinatari di borse di studio per proseguire il loro percorso accademico in 23 università italiane grazie al progetto University Corridors for Refugees (Unicore).

Alcuni di loro saranno accolti all'università d'Annunzio di Chieti, tra le partecipanti al progetto Unicore nel 2021.

Come spiega l'agenzia Dire oggi sono arrivati 37 dei 45 studenti attesi, gli altri saranno in Italia nei prossimi giorni.

"L'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) - si apprende in una nota - fa sapere che il progetto, iniziato nel 2019, ha fino ad ora visto la partecipazione di 28 università che collettivamente hanno messo a disposizione negli ultimi tre anni oltre 70 borse di studio. La selezione degli studenti, svolta dai singoli atenei, si è basata sul merito accademico e la motivazione. I vincitori sono rifugiati provenienti da Eritrea, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo. Grazie ai partner del progetto, tra cui il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, il Centro Astalli, Gandhi Charity, ed un'ampia rete di partner locali, gli studenti riceveranno un sostegno adeguato per portare a termine gli studi ed integrarsi nella vita accademica e sociale. Gli studenti - si legge ancora - inizieranno oggi il periodo di quarantena reso obbligatorio dall'emergenza Covid-19, dopo il quale potranno avviare il loro percorso universitario presso gli atenei su tutto il territorio.

Oltre alla d'Annunzio, le università partecipanti al progetto Unicore sono: Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Firenze, European University Institute, Università del Salento, Lecce, Università degli studi di Messina, Università Statale di Milano, Università degli Studi di Milano - Bicocca, Università Bocconi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Padova, Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Università degli studi di Roma La Sapienza, Università di Sassari, Università per Stranieri di Siena, Università Iuav di Venezia, Università degli studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Università degli studi di Verona, Università della Tuscia di Viterbo.