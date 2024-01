Chioschi e concessioni stagionali, nuovi accertamenti lungo la Via Verde

I chioschi stagionali lungo la Via Verde finiscono di nuovo nel mirino dei controlli a tutela dell'ambiente e del paesaggio della Costa dei trabocchi. Questa mattina i carabinieri forestali di Lanciano, insieme ai tecnici dell'Arta (agenzia regionale per la tutela ambiente), hanno effettuato un sopralluogo in una struttura in località Punta Cavalluccio, a Rocca San Giovanni.

Gli accertamenti avrebbero riguardato il rispetto delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore esecutivo (Pre) del Comune di Rocca San Giovanni, che prevede la realizzazione di opere precarie, leggere e facilmente removibili, di superficie non superiore ai 30 metri quadrati. Prescrizioni che spesso, come emergerebbe dai controlli effettuati dalle forze dell'ordine, non vengono rispettate.

E soprattutto queste opere, al termine della concessione stagionale, dovrebbero essere rimosse. Non è la prima volta che vengono effettuati controlli a strutture che somministrano cibo e bevande lungo la Costa dei trabocchi. Del resto sono una quarantina quelle con concessioni temporanee presenti tra Fossacesia, San Vito Chietino e Rocca San Giovanni.

Sul sopralluogo di questa mattina sarà rimesso un rapporto alla procura di Lanciano. Le associazioni ambientaliste come Nuovo Senso Civico, intanto, sollecitano Comuni, uffici tecnici e polizia locale a vigilare sulla realizzazione di queste e altre opere edilizie lungo un tratto costiero vincolato e tutelato a livello paesaggistico. "Serve una pianificazione adeguata - ha messo più volte in guardia Nsc - contro ogni sfruttamento selvaggio e abuso edilizio che possa compromettere l'interesse turistico di questa zona e vanificare 10 anni di lotte incessanti".