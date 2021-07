Indicazioni fuorvianti e allergeni non indicati sulle etichette: 7 pastifici multati per 11.500 euro

È l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri forestali di Abruzzo e Molise del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) nei mesi di maggio e giugno in tutte le province delle due regioni

Sette maxi sanzioni per infrazioni sull'etichettatura, per un importo complessivo di 11.500 euro, e due diffide. È l'esito dei controlli effettuati dai carabinieri forestali di Abruzzo e Molise del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) nei mesi di maggio e giugno.

I militari hanno effettuato una serie di sopralluoghi ispettivi nelle più importanti aziende produttrici di pasta alimentare in tutte le province di Abruzzo e Molise, con l'obiettivo di verificare la qualità dei prodotti commercializzati e delle varie componenti impiegate nella relativa filiera.

I controlli sono stati effettuati in 9 pastifici, dove sono state riscontrate irregolarità sia formali che sostanziali (relative alla tracciabilità ed alla presentazione delle indicazioni obbligatorie in etichetta), che non modificano la salubrità degli alimenti.

Nel dettaglio, i militari hanno individuato la presenza di allergeni non evidenziati, alcune indicazioni fuorvianti sulla provenienza del grano o dell’acqua utilizzati nella produzione della pasta e piccole falle nel sistema di tracciabilità aziendale.

Complessivamente, sono stati contestati 7 illeciti amministrativi e, in due casi, è stato applicato l’istituto della diffida.

Sono in programma ulteriori attività di controllo da parte dei militari del Nipaaf, per verificare la trasparenza e la correttezza delle informazioni fornite in campo agroalimentare con l’obiettivo di tutelare il consumatore nel processo di acquisto di prodotti, ma anche Dop e Igp, che rappresentano eccellenze della produzione agroalimentare abruzzese e molisana.