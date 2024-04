Bandiera tricolore sulla confezione di biscotti bio, ma ingredienti extra UE: sanzionato il responsabile del marchio

Sulla confezione dei biscotti era disegnata la bandiera tricolore, che suggeriva l'italianità del prodotto; in realtà, sul retro, era correttamente specificata l'origine mista, anche da Paesi fuori dall'Unione Europea, della materia prima impiegata nella produzione del prodotto. Per questo, il legale rappresentante di un noto marchio bio dovrà pagare una sanzione amministrativa salata.

È l'esito di un controllo dei militari del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) del gruppo carabinieri forestale di Chieti, nell’ambito di una mirata campagna di controllo sulla vendita di prodotti biologici. In un esercizio commerciale della grande distribuzione organizzata in provincia di Chieti, i militari hanno trovato alcune confezioni di biscotti biologici che, a dispetto del Tricolore sulla scatola, riportato in prossimità della parola "biologico", contenevano ingredienti extra Ue.

Secondo gli accertatori, l’associazione della parola biologico ai colori della bandiera italiana risulta essere immediata e diretta, diversamente dalla meno visibile indicazione “agricoltura UE/non UE” ed è capace di indurre in errore il consumatore anche in ordine al marchio “biologico italiano”, recentemente istituito dall’articolo 6 della legge 23/2022.

L’illecito contestato riguarda la violazione dell’articolo 7 del regolamento UE 1169/2011 (pratiche leali di informazione), che prevede che le informazioni fornite al consumatore non debbano indurlo in errore “per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione”.

La violazione prevede una sanzione compresa tra un minimo di 3mila euro e un massimo di 24.000 euro, ma il trasgressore potrà estinguere il procedimento mediante il pagamento dell’importo di 6.000 euro, in misura ridotta.