Stretta sui controlli a Chieti dopo la riunione in prefettura

In provincia di Chieti si intensificano le misure di controllo e prevenzione: è quanto stabilito all’esito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato nel pomeriggio di oggi per esaminare l’andamento dei contagi da Covid-19 in provincia. All’incontro svoltosi in Prefettura, erano presenti il prefetto di Chieti Armando Forgione, il questore, i responsabili delle Forze dell’Ordine e il direttore della Asl 02 il quale ha evidenziato una ripresa di contagi anche nel territorio.

Il Comitato ha quindi stabilito il rafforzamento dei servizi di controllo e di vigilanza, con la collaborazione dei sindaci, sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, nei luoghi pubblici e locali aperti al pubblico di Chieti di tutta la sua provincia.

Sono previste iniziative di sensibilizzazione e responsabilizzazione delle rispettive comunità, con particolare riferimento alle fasce giovanili.

Misure utili saranno destinate al trasporto pubblico locale, specie nelle fasce orarie più congestionate da studenti e lavoratori pendolari.