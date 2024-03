Carenze igienico-sanitarie nei laboratori in cui si preparavano i dolci di Pasqua, sospese due attività [VIDEO]

Controlli intensi, quelli eseguiti dai carabinieri del Nas in tutta Italia, Abruzzo compreso, nei giorni precedenti le festività pasquali. Nella nostra regione, i militari hanno effettuati 35 controlli in forni-panifici e pasticcerie in tutte le quattro province

In 25 strutture sono state riscontrate inosservanze, che hanno comportato la contestazione di violazioni amministrative, per lo più afferenti a carenze igienico sanitarie e strutturali nei locali adibiti a laboratori di preparazione dei prodotti da forno e pasticceria fresca/secca (presenza di muffa alle pareti, ragnatele e infiltrazioni, sporco vetusto, manutenzione carente e altro), nonché omesse informazioni ai consumatori in tema di ingredienti e allergeni. In alcuni casi, sono stati operati sequestri di alimenti per mancata tracciabilità e, con l’intervento del competente servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl, per alcune imprese alimentari sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell’attività e blocco ufficiale di alimenti.

In provincia di Chieti, sono state rilevate infrazioni connesse a problematiche di carattere igienico sanitario. In un forno e in un laboratorio di pasticceria è stata disposta la sospensione dell'attività per carenze igienico-sanitarie.

Nel Pescarese sono state rilevate carenze igienico sanitarie e documentali, nonché carenze nelle informazioni al consumatore in tema di allergeni e ingredienti e omessa attuazione delle procedure di autocontrollo. In un caso, è stato adottato provvedimento di sospensione dell’attività di laboratorio di pasticceria poiché non autorizzato mentre, in due casi, si è proceduto al sequestro di prodotti tipici pasquali per assenza di tracciabilità.

Nell’Aquilano sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie strutturali e gestionali, nonché utilizzo di locali non autorizzati. In un caso è stata disposta la sospensione dell’attività di un laboratorio di pasticceria per carenze igienico-sanitarie.

In provincia di Teramo, sono emerse sempre carenze igienico sanitarie e omessa attuazione delle procedure di autocontrollo cui al sistema Haccp e di tracciabilità. In un caso, è stata disposta la sospensione di un deposito alimenti per carenze igienico-sanitarie, mentre in due casi sono stati adottati provvedimenti di blocco ufficiale e sequestro di prodotti dolciari non tracciati.

Nel corso dei controlli in tutta Italia, sono stati sequestrate 2 tonnellate di prodotti dolciari, in oltre 840 ispezioni.