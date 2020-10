Controlli serrati dei carabinieri nei locali della movida, ma non trovano nessuna infrazione alle regole anti Covid

Nessuna infrazione riscontrata nel corso dei controlli effettuati ieri sera dai carabinieri della compagnia di Chieti sul rispetto delle disposizioni anti Covid.

In particolare, i militari dell’Arma hanno avviato le verifiche nei luoghi della movida giovanile tra Chieti Scalo, Sambuceto e Francavilla, con l’obiettivo primario di sensibilizzare i gestori degli esercizi pubblici e i clienti al rispetto della normativa.

In totale, sono stati controllati 39 locali tra bar, pub e ristoranti; 80, invece, le persone identificate. Non sono state rilevate infrazioni ed è emerso un livello di attenzione alto da parte dei titolari e dei giovani frequentatori di locali pubblici circa il rispetto delle regole per contenere il rischio di contagio.

Durante il servizio sono stati impiegati, in totale, 12 carabinieri e 6 pattuglie. Ulteriori controlli verranno disposti nei prossimi giorni, soprattutto nel fine settimana, per verificare il rispetto degli orari e delle altre limitazioni introdotte dall’ultimo Dpcm.