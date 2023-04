Due anni all'automobilista che travolse col suo pick-up un giovane papà in moto

Ha patteggiato due anni di reclusione, pena sospesa, il 26enne che travolse con il suo pick-up il giovane papà di Lanciano, Mauro Picca.

La sentenza è stata emessa ieri dal giudice per le udienze preliminari del tribunale frentano, Giovanni Nappi. La richiesta di patteggiamento dell'imputato, assistito dall'avvocato Sandro Mammarella, è stata accolta dal pm Francesco Carusi.

Era il 15 maggio 2021 quando la moto di Picca, dipendente 40enne della Sevel, si era scontrata sulla Statale 84 frentana con il fuoristrada del 26enne, anch'egli di Lanciano. Picca era uscito da poco di casa per fare motocross. Immettendosi sulla Variante frentana, aveva trovato davanti a sé il grosso fuoristrada che, in fase di sorpasso, lo aveva travolto sulla sua corsia di marcia. Il giovane papà non aveva avuto scampo, era morto sul colpo.

Quanto accaduto in quel sabato pomeriggio aveva suscitato grande cordoglio e partecipazione a Lanciano. Picca lasciava la compagna e due bambini piccoli.

A distanza di quasi due anni dal tragico incidente, ieri è arrivata la sentenza per omicidio stradale. Come avrebbero accertato le indagini dei carabinieri, il giovane automobilista stava percorrendo la Variante frentana ad oltre 130 km/h (a fronte di un limite di 70) mentre sorpassava tre veicoli, superando quindi la linea bianca continua e occupando la corsia opposta nel momento in cui Picca si stava immettendo.

Tolte le aggravanti contestate, all'imputato non è stata inoltre applicata alcuna sanzione accessoria (come revoca o sospensione della patente), in virtù della riforma Cartabia. Per ottenere un eventuale risarcimento del danno, i familiari di Picca dovranno intentare un processo civile.