Cittadino francesce scomparso da Atessa: ricerche in corso

Sono giorni di apprensione per la famiglia di Philippe Pomone, cittadino francesce che vive in provincia di Chieti: l'uomo, 67 anni, è scomparso da Atessa il 23 maggio scorso. Da allora di lui non si hanno più notizie e i suoi cari hanno chiesto aiuto anche a Penelope Abruzzo, l'associazione che si occupa delle persone scomparse.

Secondo i familiari è probabile che l'uomo sia partito da Atessa per raggiungere la città di Aubagne, in Provenza. La preoccupazione è grande anche perchè l'uomo sarebbe in una condizione psicologica di fragilità, come dichiarato.

L'associazione Penelope rivolge un appello a tutti coloro che lo conoscono o che lo hanno incontrato nelle ultime settimane.

Philippe Pomone è alto 1,80, ha i capelli grigi, gli occhi marroni ed è di corporatura media; parla francesce e italiano.

Qualsiasi informazione è utile e si può segnalare a pronto Penelope al numero 3475922521, anche in forma anonima.

