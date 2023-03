Chiuso un tratto della Statale 84 a Casoli per la rimozione di un ordigno bellico

E' scattata alle 20.30 la chiusura di un tratto della Statale 84 a Casoli, dove nel pomeriggio di oggi, 30 marzo 2023, è stato ritrovato un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda guerra mondiale.

Si tratta di un proiettile di artiglieria, finito non si sa come sul ciglio della strada, in mezzo a ciuffi d'erba e foglie secche. E' stato un cittadino del posto a trovarlo e a segnalarlo subito ai carabinieri. Nel pomeriggio è stata subito convocata una riunione con la prefettura per dare il via alle operazioni di rimozione e bonifica della zona, in contrada Guarenna Nuova a Casoli.

L'area è stata transennata e in serata la strada statale è stata chiusa alle 20.30, dalla rotonda di Guarenna (ex quattro strade) al chilometro 58+850 fino al chilometro 62+800 in località Santa Lucia a Sant’Eusanio del Sangro, e riaperta subito dopo, intorno alle 21, dopo che l'area è stata bonificata.