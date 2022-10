Carcere di Chieti, la denuncia del sindacato Sappe: "Detenuto ha minacciato agenti con un coltello"

Una nuova aggressione nel carcere di Madonna del Freddo a Chieti. Un detenuto ha minacciato il personale di polizia con un coltello rudimentale e scagliato uno sgabello in legno contro un sovrintendente intervenuto per riportare ordine.

A farlo sapere è Giuseppe Ninu, segretario regionale Sappe per l’Abruzzo: “È successo che un detenuto di etnia rom, in attesa di primo giudizio, assegnato nel carcere di Chieti per colloqui con la moglie, anch’essa detenuta, a seguito di una disposizione di sospensione momentanea di colloqui interni per alcuni casi di positività al Covid fra detenuti sia del reparto maschile che del reparto femminile, ha dato in escandescenza minacciando il personale di polizia con un coltello rudimentale e scagliando con violenza uno sgabello in legno contro un sovrintendente. Il collega, per fortuna, non ha subito lesioni perché lo sgabello si è frantumato contro il cancello di sbarramento della sezione”.

Secondo Ninu "a Chieti le numerose segnalazioni a mezzo di relazioni di servizio da parte del personale di polizia vengono sistematicamente archiviate da parte della direzione, non ultimo, un altro detenuto di etnia rom che, nello scorso mese di settembre, ha minacciato un agente il quale ha segnalato il tutto con tempestiva relazione di servizio ma la decisione di chi è preposto anche alla tutela del personale è stata di archiviazione del procedimento".