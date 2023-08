"Servono più strutture detentive in Abruzzo": i sindacati intervengono dopo il tentativo di suicidio a Vasto

Intervenire sul sistema penitenziario abruzzese. A chiederlo è Giuseppe Merola, dirigente nazionale Federazione sindacati autonomi Cnpp dopo che nel carcere di Vasto la polizia penitenziaria ha sventato il suicidio di un detenuto italiano 37enne, con evidenti problematiche psichiatriche.

"Nei vari istituti abruzzesi - dice Merola - insistono tanti detenuti affetti da tali problematiche, senza che vi sia stata mai una soluzione concreta o strutture idonee, realizzando un progetto più ampio, a gestire detenuti con tali difficoltà; senza che si ricorra quotidianamente al buon senso della polizia penitenziaria.

Servirebbero più strutture detentive anche in Abruzzo e Molise, partendo dalla riapertura dell’ex istituto penale per minorenni dell’Aquila, attualmente centro di prima accoglienza in evidente disagio strutturale e logistico, sperando entro l’anno, come da rassicurazioni ricevute nel corso del recente incontro con i vertici del dipartimento, visto il prossimo perfezionamento di un protocollo con l’università”.