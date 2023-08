"Necessario l'intervento dei carabinieri", scontro con un gruppo di allevatori all'incontro 'Lupo e Uomo: insieme si può'

Clima infuocato momenti concitati ieri mattina al Cinema Teatro di Casoli per l'incontro dal titolo "Lupo e Uomo: insieme si può" promosso dall’amministrazione comunale con il supporto della Riserva naturale regionale/Oasi Wwf “Lago di Serranella” e in collaborazione del Wwf Abruzzo.

Come annunciato nel corso del convegno un gruppo di allevatori provenienti dalla provincia di Frosinone, guidati da Dino Rossi, referente dell’associazione Cultura rurale, ha protestato all'interno della sala contestando il mancato invito all'incontro.

Presenti quattro carabinieri in sala che hanno riportato la situazione all'ordine oltre agli agenti della polizia municipale.

Sull'accaduto interviene il vice sindaco di Casoli. "Il gruppo di allevatori e cacciatori è arrivato con l'intento di mettere i bastoni fra le ruote a questo convegno e la cosa mi è dispiaciuta moltissimo. Arrivano da Sora e hanno problemi con il loro ente parco. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di farci ascoltare e di prospettare delle possibili soluzioni ma mi rendo mi sono resa conto che la cosa è abbastanza difficile.

Sono state portate testimonianze di sperimentazione nel nostro territorio, in particolare ad Atri ci si è confrontati con allevatori che hanno importanti numeri di capi di bestiame con ottimi risultati. La non volontà di prendere degli accorgimenti crea le situazioni oltre al fatto che il rischio zero non esiste trattandosi, il lupo, di un animale opportunista"

Nonostante la situazione caotica sono contenta di aver provato a fare luce sulla questione. Probabilmente se gli allevatori e gli agricoltori del nostro territorio non sono venuti è perché effettivamente grossi problemi noi qua non ne abbiamo".

Al termine abbiamo lasciato anche dei volantini per i corretto comportamento che bisogna avere con i lupi. Uno molto importante è quello di non lasciare cibo. Questo vale per qualsiasi animale selvatico".