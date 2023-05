Cane selvatico aggredisce famiglie con bambini a Vasto marina, Menna: "Va catturato subito"

Un cane selvatico, molto simile a un lupo, avrebbe aggredito due famiglie con bambini a Vasto marina. L'episodio si è verificato domenica sera, 7 maggio, con il lungomare Cordella affollato di gente nei giorni in cui la Costa dei trabocchi ospita il Giro d'Italia e le varie iniziative a corredo.

Secondo alcuni testimoni, l'animale avrebbe aggredito prima una bambina, messa in salvo dal padre, e poi si sarebbe rivolto contro altre persone presenti. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri. La piccola è stata medicata al pronto soccorso di Vasto.

Sull'accaduto è intervenuto a stretto giro il sindaco Francesco Menna: “Ho appreso poco fa dell'aggressione avvenuta a Vasto Marina da un probabile lupo. Esprimo profonda vicinanza alle due famiglie aggredite che stavano passeggiando con i figli e provvederò già da domani mattina ad inviare una lettera al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Abruzzo e all'Ispra affinchè si attivino nel più breve tempo possibile per la cattura di tali esemplari. In merito è necessario che si prendano subito seri e risolutivi provvedimenti. Nel ricordare che la cattura di questi esemplari è di competenza degli enti suindicati, chiederò loro di attivarsi anche nel monitorare la città. Aggressioni di tal portata sono già accadute e la serenità e la sicurezza dei cittadini e di quanti già vengono a Vasto va tutelata e salvaguardata. È un problema che non può restare inascoltato. Già da domani farò quanto di mia competenza. Auspico che il Ministero dell'Ambiente, la Regione Abruzzo, l'Ispra raccolgano il mio appello e agiscano subito”.

A Vasto sono continui gli avvistamenti di presunti lupi, o più probabilmente di esemplari ibridi.