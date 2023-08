Gli rubano il camper durante le vacanze a San Salvo, l'appello della figlia: "Aiutateci a trovarlo, era il sogno di una vita"

Non si fermano i furti estivi lungo la costa, ma questa volta oggetto di furto è stato addirittura un camper, dal valore economico e affettivo inestimabile per un turista lombardo che stava trascorrendo la settimana di Ferragosto a San Salvo.

È la figlia, arrivata in Abruzzo da Busto Arsizio, a raccontare a ChietiToday l’accaduto e a lanciare un appello nella speranza di poter recuperare il mezzo del papà, regalo per il suo pensionamento.

“È successo lunedì 14 agosto verso le 22,30, davanti al lido 14 di San Salvo Marina - racconta Valeria Sineri – papà aveva lasciato il suo Enlagh baron54g targato FW521ET nel parcheggio comunale a pagamento non custodito. Dopo aver chiuso tutto ermeticamente si è allontanato per una breve passeggiata, dalle 22 alle 23,30, ma quando è tornato non ha trovato più nulla". Il mezzo aveva due antifurti che però non sarebbero entrati in funzione e le persone che erano nei dintorni non si sarebbero accorte di nulla.

"Quel camper era il suo regalo di pensionamento - riprende la figlia - dopo 40 anni di duro lavoro nel servizio pubblico di autobus. Lo hanno lasciato solo con i vestiti che aveva addosso, io padre stava per sentirsi male in quel parcheggio”.

Qualche ora dopo la famiglia ha presentato regolare denuncia nella stazione dei carabinieri di San Salvo.

“Davvero speriamo che con le telecamere e le segnalazioni si possa fare qualcosa – dice ancora Valeria - perché non è possibile che un intero camper sparisca così nel nulla e senza dare nell'occhio. Papà aveva dentro tutte le sue cose: materiale per mesi di viaggio, medicinali...un danno enorme nonostante l’assicurazione. Per favore, chi può avere qualunque tipo di informazione contatti la stazione dei carabinieri di San Salvo Marina”.