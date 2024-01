Cadono calcinacci dal cavalcavia, chiuso un tratto di via Per Frisa a Lanciano

Cadono intonaco e calcinacci dal cavalcavia, il Comune di Lanciano chiude al traffico un tratto di via Per Frisa. Il provvedimento si è reso necessario oggi, 8 gennaio, quando, a seguito di segnalazioni, gli addetti alla reperibilità dell’ente hanno effettivamente riscontrato la caduta di materiale dal cavalcavia che sovrasta via Per Frisa e collega via Isonzo a via Panoramica.

Qualche automobilista di passaggio ha notato alcuni massi a terra e ha segnalato l'accaduto al 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e in mattinata anche la squadra dei vigili del fuoco di Lanciano ha effettuato un sopralluogo.

La zona è stata transennata fin dalle prime ore della mattinata e interdetta al traffito con un'ordinanza del settore programmazione urbanistica. Sotto il cavalcavia non si può transitare neanche a piedi.

Sarà adesso l'ufficio tecnico comunale ad occuparsi delle opportune verifiche. Si procederà, infatti, a verificare la consistenza di eventuali danni alla struttura del cavalcavia al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità.

Il tratto di strada interessato dalla caduta dei materiali, quindi, resterà chiuso al transito almeno sino alla conclusione dei lavori di verifica e controllo della struttura del cavalcavia. Il divieto di transito, in vigore dalle 14 di oggi, interessa il tratto di via Per Frisa compreso tra l’ingresso del parcheggio del tribunale di Lanciano (a cui si può accedere) e l’intersezione con via Piave/via Panoramica.

Chi impegna via Per Frisa provenendo da via Panoramica ha l’obbligo di andare dritto o di svoltare a destra.