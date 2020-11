Volo di 100 metri sul Gran Sasso: gravi due alpinisti, uno è in prognosi riservata

Erano partiti stamattina per fare alpinismo sul Gran Sasso, giovani ma molto esperti tant’è che erano reduci da impegnative escursioni sulle Alpi. Ma qualcosa è andato storto e i due, un ragazzo di 27 anni e uno di 16, sono rimasti gravemente feriti dopo essere precipitati giù da una parete rocciosa sul versante teramano del Gran Sasso.

I due escursionisti, entrambi di Avezzano, stavano scalando la montagna proprio nel punto sopra il Rifugio Franchetti e sotto il ghiacciaio del Calderone, sul versante settentrionale del Corno Grande, nel territorio di Pietracamela, a quota 2.700 metri, quando una placca di ghiaccio si è staccata a causa del vento ed entrambi sono scivolati giù.

Purtroppo però ai due, rimasti appesi in cordata, a causa della rovinosa scivolata si è tranciata addirittura una corda, che era rimasta incastrata in uno spuntone di roccia tagliente. A quel punto sono precipitati giù per circa 100 metri, in due punti diversi della parete rocciosa del massiccio del Gran Sasso.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo e il personale sanitario con l’elicottero del 118. I due feriti, apparsi subito in gravi condizioni, sono recuperati dopo un lungo e delicato intervento. Dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati entrambi all’ospedale di Teramo. Il ragazzo di 16 anni è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.