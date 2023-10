Sul palazzo della Regione Abruzzo sventola la bandiera israeliana

Anche la Regione Abruzzo ha esposto la bandiera di Israele. Dopo la strage terroristica al rave durante il rave di Re’im rivendicato dall’organizzazione palestinese Hamas.

Sono centinaia gli edifici pubblici in Italia che in queste giorni hanno scelto di esporre il vessillo israeliano in segno di solidarietà.

"Cittadini di Israele, siamo in guerra". Con queste le parole il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto all'attacco terroristico lanciato da Hamas contro lo Stato ebraico all'alba di sabato 7 ottobre quando miliziani si sono infiltrati in varie comunità agricole nel Sud di Israele da Gaza.

Come risposta, Israele ha lanciato la controffensiva sulla enclave palestinese. Il bilancio delle vittime è pesantissimo e sale di ora in ora.