Bancarotta fraudolenta e reati fiscali: arrestato imprenditore della marmellata, sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro

È coinvolta anche la provincia di Chieti nell'operazione che ha portato all'arresto di un imprenditore pescarese operante nel settore del confezionamento di marmellate, accusato di bancarotta fraudolenta e reati fiscali, che hanno portato anche ai sigilli di un complesso di beni, tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie, per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro.

Come ricostruisce Il Pescara, l’amministratore di fatto avrebbe svuotato le società indebitate e in liquidazione giudiziale dei beni aziendali, simulandone la cessione con falsi contratti, a una catena di partner produttivi, con sede in provincia di Chieti, in Molise e nella circoscrizione partenopea, riconducibili allo stesso amministratore.

I trasferimenti reiterati sarebbero avvenuti in assenza di corrispettivi, consentendo, tra l’altro, anche la prosecuzione dell’attività produttiva in capo a una società non gravata da pendenze tributarie e amministrata formalmente dal fratello dell’imprenditore, finito anche lui tra gli indagati.