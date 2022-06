Bimbi in difficoltà durante il bagno in mare, l'intervento del bagnino degli Angeli del Mare scongiura il peggio

Tanta paura, ieri mattina, in località Morge, a Torino di Sangro, per due bambini in difficoltà mentre facevano il bagno. Fortunatamente tutto si è risolto al meglio grazie all'intervento dei soccorritori acquatici Angeli del Mare Fisa.

L'allarme è scattato intorno alle ore 9.30, nella spiaggia libera vicino allo stabilimento La rosa dei venti, quando il bagnino si è accorto dei due piccoli in difficoltà- vicino agli scogli.

Si è attivato immediatamente per raggiungerlo, prendendo il pattino di salvataggio e precipitandosi da loro. I piccoli, di 7 e 8 anni, erano molto spaventati, ma con l'immediato intervento del soccorritore Elio D'Arcangelo si sono rassicurati e la disavventura in acqua resterà solo un brutto ricordo senza conseguenze.