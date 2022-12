Avvocatessa di Lanciano minacciata e aggredita nel tribunale di Pescara al termine di un'udienza

«Sostegno e vicinanza alla collega per un fatto gravissimo, ancor più perché è successo in un luogo di lavoro. Se non fossero intervenuti altri avvocati a fare da scudo, chissà che sarebbe accaduto. Un fatto increscioso e deplorevole, se consideriamo che è avvenuto dentro un palazzo di giustizia, dove la sicurezza dovrebbe regnare».

A dirlo all'Adnkronos è la presidente della commissione delle Pari Opportunità della Regione Abruzzo, l'avvocato Maria Franca D’Agostino.

La D'Agostino commenta l'aggressione, raccontata dal sito d'informazione Abruzzolive.tv, avvenuta ieri (giovedì 15 dicembre), in tribunale a Pescara. L'avvocato di Lanciano, Raffaella D'Amario, che sta preparando denuncia sull'accaduto, è stata seguita al termine di un'udienza di sfratto da due senegalesi coinvolti nel procedimento e che debbono lasciare casa non pagando l'affitto da mesi.

Già durante l'udienza i due hanno cominciato ad indirizzare frasi del tipo, "Vedrai, vedrai..." contro l'avvocato, tanto che a un certo punto è stato chiesto al giudice d'intervenire, e così è stato. Poi, fuori dall'aula, mentre lei si incamminava verso l'uscita, è stata rincorsa e minacciata dai due che l'hanno pedinata, urlandole contro, frasi del tipo "La pagherai...", "Anche tuo figlio si ritroverà in mezzo alla strada..."... È andata avanti così, in maniera incalzante, per un po'. «Nessuno è intervenuto, mentre mi seguivano nei corridoi, nonostante io abbia chiesto aiuto. Per fortuna», ha raccontato l'avvocato, sconvolto ad Abruzzolive.tv, «a un certo punto, mentre continuavano a gridarmi contro, ho incrociato un gruppo di colleghi che hanno fatto da scudo e sono corsi a chiedere aiuto, facendo intervenire la vigilanza. Poi sono arrivati anche i carabinieri. Sono stata accompagnata fuori e scortata fino alla macchina».