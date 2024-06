Auto rubate in Abruzzo e Molise: scoperta la centrale di riciclaggio a Foggia

Sono stati sorpresi dalla polizia mentre smontavano numerose auto rubate, nelle campagne tra San Severo e San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia: per questo sono scattate le manette per sei persone, accusate di riciclaggio.

Lo riporta FoggiaToday: decine i veicoli rubati anche in Abruzzo e Molise, secondo quanto emerso dalle indagini delle forze dell'ordine, scattate dopo la segnalazione di un cittadino che aveva subito il furto dell'auto.

Gli investigatori sono riusciti a individuare il sito in cui stavano depredando la vettura appena rubata e hanno scoperto altre. Sedici auto, in alcuni casi solo parti dei veicoli, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

I sei arrerstati in flagranza di reato sono finiti agli arrsti domiciliari.

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

Sono frequenti, da tempo, i furti di auto che dalla provincia di Chieti finiscono in Puglia. A maggio, tre persone residenti San Severo, fra cui un minorenne, erano finite in carcere per il furto aggravato, continuato ed in concorso, di diverse autovetture avvenuto nell’area industriale di Atessa nel periodo tra dicembre 2023 e aprile 2024.