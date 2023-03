Nuovo atto vandalico in largo Martiri delle Foibe: bruciata la corona commemorativa - FOTO

Nuovo atto vandalico in largo Martiri delle Foibe a Chieti Scalo. Presumibilmente all'alba di oggi, ignoti hanno bruciato la corona di alloro apposta poche settimane fa nell’area verde di via Amiterno, all’intersezione con via Sulmona, gettandola a terra.

"Un gesto deplorevole" commenta l'ex consigliere comunale Marco Di Paolo, promotore dell’intitolazione dell’area ai Martiri delle Foibe, nel 2016.

Qui, il 10 febbraio, si era tenuta la commemorazione, come ogni anno, in occasione della giornata del ricordo per le vittime e gli esuli giuliani, istriani e dalmati.

La Lega di Chieti condanna l'atto incendiario commesso nelle ultime ore. "Chi è autore di questi atti - dicono Di Paolo e Mario Colantonio - vive la propria misera vita senza il rispetto della storia d'Italia, delle vittime della guerra e sono privi di senso civico. Anche se hanno bruciato una corona, siamo convinti che tutti i cittadini di Chieti, onesti e rispettosi verso la collettività che vivono, idealmente e convintamente lasceranno un fiore ed una preghiera per i Martiri delle Foibe e per la povera Norma Cossetto che avevano solo amore verso la loro Patria".