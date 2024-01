Assolti gli animalisti Caporale e Mocavero: erano accusati di aver aggredito un cacciatore alla sagra degli osei

Assolto perchè il fatto non sussiste il lancianese Walter Caporale assieme a Paolo Mocavero: entrambi finiti a processo con l'accusa di molestie e violazione delle prescrizioni del questore dopo gli eventi del 6 settembre 2020 a Sacile (Pordenone), quando si è tenuta la 747° edizione della Sagra degli osei.

Il tribunale di Pordenone ieri ha assolto del presidente di animalisti italiani onlus, ex capogruppo dei Verdi in Abruzzo, Walter Caporale d Paolo Mocavero del gruppo Centopercentoanimalisti. Come ricostruito da PordenoneToday, durante la sagra degli osei, gli ambentalisti con un megafono avevano cominciato a offendere i partecipanti all'evento con insulti e frasi volgari e irrispettose soprattutto in presenza di bambini. A quel punto avevano aggredito il giudice di gara udinese Edi Ellero che dopo essere stato spintonato è caduto a terra. Dopo i fatti il questore aveva disposto per i due animalisti e per un terzo manifestante il foglio di via per tre anni da Sacile.

"Questa sentenza - afferma l’avvocato dell’associazione Animalisti italiani, Francesca Pantanella- dimostra la legittimità della protesta e della voce di chi si batte contro la caccia e la mercificazione degli animali".