Si presentano nell'aeroporto d'Abruzzo con passaporti falsi e destinazione Londra, 4 arrestati

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia di frontiera nell'aeroporto d'Abruzzo dopo essere state trovate in possesso di passaporti falsi.

Le 4 persone erano di nazionalità iraniana e arrivate al check-in con destinazione Londra dai controlli è emerso come in quei documenti qualcosa non fosse del tutto regolare.

Si è reso dunque necessario l'intervento della polizia di frontiera che avrebbe accertato come quei passaporti austriaci fossero falsi.

Di conseguenza è scattato l'arresto per tutti e 4 e il conseguente processo per direttissima al termine del quale sono stati rimessi in libertà. Adesso la polizia indaga per capire se ci sia un giro di passaporti falsi e chi li abbia dati ai 4 arrestati.