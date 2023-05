Un uomo arrestato per detenzione e cessione di materiale pedopornografico, perquisizioni anche in provincia di Chieti

Aveva nel computer di casa 300 files tra foto e video a contenuto pedopornografico e per questo motivo un uomo di Taranto è stato arrestato dagli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica - polizia postale e delle comunicazioni della Puglia al termine di un'indagine diretta dalla procura della Repubblica di Bari e che ha visto coinvolto anche il Chietino, come riporta l'Adnkronos.

L'uomo, ritenuto presunto responsabile dei reati di detenzione e cessione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, è stato tratto in arresto a seguito dell’esecuzione di due decreti di perquisizione personale, locale e informatica disposti dalla procura in provincia di Chieti e nel capoluogo jonico.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, misura convalidata dal giudice per le indagini preliminari.