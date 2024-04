Latitante all'estero da dieci anni: 45enne arrestata a Perano

È stata rintracciata a Perano, nell'abitazione della madre, una donna di 45 anni che era ricercata da 10 anni. Il tribunale di Vasto l'aveva dichiarata latitante dal 2014.

La donna, che da circa dieci anni viveva in modo stabile in Germania, deve scontare una pena di quasi 5 anni per tentata rapina, furto e lesioni, reati che sarebbero stati commessi a Guardiagrele, Vasto e Francavilla al Mare nel 2007, in concorso con l'allora compagno, che nel frattempo è deceduto.

La 45enne si sarebbe resa responsabile di alcuni furti di portafoglio ai danni di titolari di attività commerciali e anche di un dentista di Vasto. A Francavilla, scoperta dalla titolare, le avrebbe procurato lesioni alla mano nel tentativo della commerciante di recuperare il maltolto (da qui l'accusa di tentata rapina).

I carabinieri della stazione di Archi, che tenevano sotto controllo l'abitazione della madre, l'hanno arrestata nei giorni scorsi. La 45enne è attualmente reclusa presso il carcere di Chieti.