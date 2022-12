Provano a imbarcarsi per Londra con i passaporti falsi: due arresti in aeroporto

Stavano provando ad imbarcarsi per Londra dall'aeroporto d'Abruzzo con documenti falsi, ma la polizia di frontiera li ha fermati e arrestati.

Un uomo e una donna iraniani rispettivamente di 36 e 40 anni sono stati arrestati per uso di documenti contraffatti validi per l'espatrio: all'aeroporto d'Abruzzo, come scrive IlPescara, avevano cercato di spacciarsi per una coppia di cittadini del Lussemburgo per salire sul volo delle 10.35 per Londra presentando proprio i documenti falsi.

A mettere in allarme gli agenti la loro reticenza: si è così deciso di approfondire riuscendo a rilevare che il chip interno dei nuovi passaporti elettronici era contraffatto.