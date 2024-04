Bidella strangolata in casa, la difesa del marito si affida a un super perito

Il prossimo 10 maggio si aprirà in Corte d'assise a Lanciano il processo per l'omicidio di Annamaria D'Eliseo, 60 anni, trovata morta nella cantina-garage di casa il 15 luglio 2022. Imputato è il marito Aldo Rodolfo Di Nunzio, 71 anni.

L'ex ispettore dei vigili del fuoco, che attende l'inizio del processo nel carcere di Teramo dove è stato trasferito prima di Pasqua, ha rinforzato la difesa affiancando all'avvocatessa dell'Aquila, Silvia De Santis, il collega lancianese Alberto Paone.

Altra mossa recente è stata la nomina di un perito fonico forense, Marco Perino, più volte consulente della trasmissione televisiva Quarto Grado, su Rete4. Perino si occupato di numerosi casi di cronaca nazionale, dalla strage di Erba – in cui è stato chiamato ad analizzare la registrazione del supertestimone Mario Frigerio – al rapimento della piccola Kata a Firenze e alla sparizione della cittadina vaticana Emanuela Orlandi.

Al perito fonico è stato affidato l'incarico per una perizia di parte sui frammenti audio registrati dal microfono della telecamera esterna dell'abitazione di via Iconicella, che secondo la procura di Lanciano catturerebbe gli ultimi istanti di vita di Annamaria D'Eliseo. Le grida della donna, “No, lasciami, lasciami, no”, che hanno dato la svolta al giallo dell'Iconicella.

La registrazione audio, analizzata dal consulente fonico della procura, Christian Franciosi, è considerata la prova schiacciante che incastrerebbe Aldo Rodolfo Di Nunzio per l'omicidio della moglie. In seguito al deposito della perizia fonica, la procura ha ottenuto l'arresto del 71enne, negato in precedenza sia dal Gip del tribunale di Lanciano sia dal Riesame dell'Aquila.

Una perizia che la difesa dell'ex vigile del fuoco considera discutibile e sulla quale si preannuncia battaglia in aula. Di Nunzio, dal canto suo, si professa innocente: ha sempre sostenuto di aver trovato la moglie già priva di vita, con un cavo elettrico intorno al collo. Secondo la procura, invece, l'uomo avrebbe usato il cavo per stringerlo con forza attorno al collo della moglie cagionandone il decesso.