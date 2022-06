Minorenni che non si trovano e malori in spiaggia: giornata di super lavoro per i bagnini degli Angeli del mare

Diversi interventi dei bagnini degli Angeli del Mare, nella giornata di oggi, a Francavilla al Mare, sulla sicurezza dei bagnanti.

Prima, allo stabilimento Merope, è scattato l'allarme per una ragazzina di 13 anni, che i familiari non riuscivano a trovare. È stata attivata la procedura di scomparsa con la guardia costiera, ma dopo un po' la giovanissima è stata ritrovata.

Paura anche per una bimba di 5 anni, sparita dallo stabilimento San Marco: gli assistenti bagnanti l'hanno trovata immediatamente e non c'è stato bisogno di attivare la procedura.

Due uomini si sono invece sentiti male al Tramonto e al Lido Azzurro: in entrambi i casi sono stati soccorsi da medici che si trovavano in spiaggia come bagnanti.