Alpinisti salvati dopo aver trascorso la notte appesi sulla parete a 2mila metri

Sono stati recuperati stamattina all’alba due alpinisti romani dopo una notte appesi in parete sul Gran Sasso. L'intervento è stato realizzato dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, intervenuti con l’elicottero del 118, con a bordo un medico e un infermiere per verificare lo stato di salute dei due alpinisti e con la collaborazione dei vigili del fuoco di Teramo e dei carabinieri del comando di Pietracamela (Te).

Avevano deciso di scalare la parete di Pizzo Intermesoli, la terza cima più alta del Gran Sasso nel territorio del comune di Pietracamela (Te), due alpinisti di 47 e 48 anni di Roma. Ma quando i due sono arrivati sul terzo pilastro, sulla via Amichetti e sono usciti di cresta erano già le 20, il sole stava tramontando e con l’arrivo del buio non sapevano dove scendere. Sono rimasti dunque tutta la notte all’addiaccio, imbracati e appesi in parete a quota 2 mila e 200 metri.

Il recupero di stamattina all’alba del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, arriva dopo una giornata fitta di interventi in tutta la regione: ieri pomeriggio il Soccorso Alpino ha recuperato una turista di Bologna, infortunata al ginocchio dopo essere caduta durante un’escursione alle Gole di Fara San Martino; sempre ieri sono stati soccorsi due turisti romani di 44 e 45 anni, disorientati e rimasti senza acqua, durante un’escursione nel vallone sotto la funivia di Assergi (Aq), in località Fonte Cerreto.

Il Cnsas ne approfitta per ricordare le norme da seguire per effettuare escursioni in sicurezza.

