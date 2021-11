Allerta per il fiume Alento: superati i livelli di preallarme a Francavilla al Mare

Il maltempo che ha colpito l'Abruzzo oggi sta provocando diversi disagi, specie nelle zone lungo la costa. Il Centro Funzionale d'Abruzzo segnala il superamento della soglia di pre-allarme del fiume Alento e un graduale aumento verso la soglia di allarme.

In considerazone delle persistenti condizioni di tempo instabile, il Centro raccomanda di mettere in atto le azioni previste nel piano comunale di emergenza, in particolare: di attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi lungo l'asta fluviale, mettere in atto tutte le attività necessarie alla mitigazione del rischio, prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari.

A Francavlla al Mare oggi i sottopassi di via Pola e Santa Liberata sono rimasti impraticabili a causa degli allagamenti. A Ortona, a causa di un allagamento provocato dalle intense piogge, è stato chiuso temporaneamente al traffico un tratto della Statale 16 Adriatica.