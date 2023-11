C'è una bomba in aeroporto ma è un'esercitazione, coinvolti 70 operatori

L'aeroporto d'Abruzzo ieri è stato teatro della simulazione di un allarme bomba. L'operazione, come riferisce LaPresse, ha coinvolto 70 operatori ed è stata possibile grazie alla partecipazione di tutto il personale presente in aeroporto, delle compagini territoriali e del prezioso aiuto da parte della protezione civile di San Giovanni Teatino che con il proprio personale ha svolto il ruolo dei passeggeri e piloti.

L'esercitazione è risultata utile per testare le vie di comunicazione e i tempi d'intervento ed è stata buona la risposta alle esigenze espresse in un momento di contingenza. L'operazione simulata ha visto coinvolti gli enti aeroportuali della polizia di frontiera, Enac, Enav, dogana, guardia di finanza, vigili del fuoco, gestore Saga; inoltre, per la tipologia di scenario è risultato indispensabile il primo impiego delle squadre artificieri e cinofili.